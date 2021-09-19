遭洋基完封羞辱之後，印地安人19日大反攻，一仗攻下11分，包括單局7分的大爆發。特別是前一場苦吞再見三振的張育成，此戰他不僅擔任先發一壘手，還在第2局轟出陽春全壘打，率軍打響第一炮，終場印地安人以11-3大獲全勝。

Yu Chang almost hit this one all the way from Queens to the Bronx. 😱 pic.twitter.com/t2hf9rhf4Y — Cleveland Indians (@Indians) September 18 2021

洋基此戰派出菜鳥投手希爾(Luis Gil)先發，他首局挨長打沒掉分。第2局他碰上第6棒張育成，全部攻擊外角，最後被逮到一顆滑球，拉回左外野形成陽春全壘打！這球轟得結實又響亮，一打出去就知道會飛出牆外。

5局上印地安人打出大局，希爾以觸身球、保送弄成兩人在壘之後退場，洋基換上另一位菜投阿布瑞尤(Albert Abreu)。阿布瑞尤一登板立即挨長打失分，再用觸身球弄成滿壘，此時又輪到張育成。

最近3戰繳白卷的張育成這次擊出右外野平飛安打，一路彈到牆邊，印地安人跑回兩分。阿布瑞尤沒有退場，繼續像發球機一樣送分，最後印地安人以吉曼奈茲(Andrés Giménez)的3分全壘打收尾。印地安人單局海灌7分。

張育成以往只被拿來對付左投，此戰他兩次都是對右投手打出去，他本來在小聯盟就很厲害，擅長棒打這些菜鳥投手。

7局下洋基打者終於甦醒，史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出本季第30轟，可惜只是陽春炮。8局下渥特(Luke Voit)轟出兩分彈，終究差距過大無力追趕。同日紅襪、藍鳥都取得勝利，洋基跌出美聯外卡第2席位，落後藍鳥半場勝差。