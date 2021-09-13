媽媽抱怨颱風天讓兒子穿涼鞋加襪子上學，兒子竟被罰站1節課。（截自臉書社團《●【爆怨公社】●》）

一名媽媽上網抱怨，表示颱風天讓兒子穿涼鞋加襪子去上學，竟然被老師罰站一整節課，讓她憤怒去學校理論，稱「小孩是去上小學 不是去當兵。不過眾多網友看完卻站在老師那邊，直言：「老師辛苦了」，「不只要教育小孩 還要教育家長」。

一名媽媽在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文貼出與一名老師的對話截圖，只見媽媽表示因為颱風天，所以叫孩子穿涼鞋加襪子上學，老師竟然沒有通情達禮，讓孩子罰站一節課。媽媽還說「不然乾脆叫我去罰站好了是我叫我小孩子穿的」。

該老師回「因為老師可能不知到是媽媽要求孩子穿涼鞋」，媽媽則回「老師是不知道颱風天家長的想法嗎」，還抱怨「做人座是要周全 老師為人師表 更要有想法 教育小孩責任重大不是耍耍老師威嚴就是教育」，該老師則回應「今天的問題出在老師跟家長的角度不同，看到的面向也會不一樣」。該媽媽更表示已經去學校理論了，「小孩是去上小學，不是去當兵，完全不給小孩解釋的機會」。

不過眾多網友看完確認為：「老師辛苦了」、「老師真辛苦 不只要教育小孩 還要教育家長」、「可憐的老師」、「颱風天~襪子+涼鞋..佩服！你叫雨鞋情何以堪？」、還有人搞笑表示「最近天氣太熱，明天讓小孩打赤膊去上學吧。學校是不知道，天氣這麼熱，衣服流汗濕掉，黏在身上很不舒服嗎？竟然規定小孩一定要穿制服上學，真是太不懂事了！」。

還有網友說「光看到「今天已經去學校理論了」這句話，就知道又是一位恐龍家長！是妳自己應該要跟自己的小孩道歉，因為自己的無知導致他被處罰，而不是把自己的無知轉嫁到學校老師身上！我就問妳多帶一雙鞋去學校很難嗎？」。