台北市長柯文哲13日在防疫記者會正式宣布，河濱公園禁止烤肉，對於屋頂烤肉，柯認為，呼朋引伴就是製造群聚，「重點不是烤肉，重點是群聚，自己要判斷」。

媒體詢問，中秋連假烤肉是否開放室內？有限同住家人嗎？如何確保符合防疫規定？柯文哲重申，重點不是烤肉，重點是群聚。如果要在室內烤肉，他表示「不要給我製造火災好不好」，他說不曉得室內要怎麼烤肉「煙會搞的整個屋內都是」。

柯接著說，自己要在屋頂烤肉，舉杯邀明月、對影成三人，不會有人管你；如果大家在屋頂呼朋引伴，在那邊脫口罩、喝酒吃烤肉，就是製造群聚。

柯文哲表示，如果是自己家人在一起聚餐，大概都知道家戶感染危險，自己心裡有數，他認為防疫要訴諸國民素質，跟認識的人吃飯就還好，混在一起危險度就高。

他強調，雙北疫情這波已控制，但是不小心還是回來，他還是主張疫苗打兩輪，防疫管制要放鬆，每天過這種日子，他自己也很討厭戴口罩，戴到有點不耐煩。

對於有里長堅持要辦中秋節活動，結果民眾大排長龍領取物品，沒有維持社交距離，柯笑稱，聽說是禮品太好，他強調，重點不是大排長龍，而是就算大排長龍也要保持距離，知道人不要群聚就好，剩下就是憑常識去控制，還是要靠國民素質維護。