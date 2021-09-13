蕭姓男子去年11月26日上午近7點，運動後穿著極短緊身短褲，坐在百貨公司周邊階梯，不慎露出睪丸，往來的民眾見狀報案遇到變態，遭控公然為猥褻行為，士林地院認為，蕭男並無「供人觀覽」的意圖，而是不小心走光，判決蕭男無罪。

40多歲蕭男辯稱，無意冒犯任何人，也無意露出下體，平時都有運動習慣，跑完步會坐在公園板凳或廣場階梯休息、滑手機，直到被往來民眾提醒，他才彎腰注意，第一時間覺得很不好意思，馬上遮掩離開，並無供人觀覽的意圖。

但附近民眾報案稱，案發前1周在臉書社團，確實發現變態，送小孩去上學時會特別注意，看到蕭男坐著休息，覺得他是故意露出，返家時，又看到蕭，同樣是張開雙腳，露出下體，因而報警。

另一名導護志工稱，蕭男挑選學區附近的人行穿越道，坐在階梯滑手機，經過提醒後，不像是不小心露出的自然反應，覺得像是故意，正常人不會穿這麼緊身的褲子，露出睪丸也會有感覺。

判決指出，根據監視器畫面，蕭男採一般坐姿，雙腿開合程度並無刻意大張的情形，且有拍攝到蕭男在滑手機，難以斷定是刻意停留裸露下體，經過當日提醒之後，已經停止穿著該種短褲運動，代表蕭男感到不好意思，停止類似穿著，證明主觀上沒有供人觀覽的意圖，判決無罪。