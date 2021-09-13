三重區公所已整地完成，還增設成人體健設施及兒童遊戲場，翻轉過去髒亂的形象。（戴上容攝）

三重區環河南路與成功二街口有處3277平方公尺、過去為憲兵隊機關用地，由於長期閒置，遭不肖民眾扔擲垃圾、工程廢棄物，成為地方髒亂點，引發民怨，經新北市議員李翁月娥爭取，三重區公所已整地完成，還增設成人體健設施及兒童遊戲場，翻轉過去髒亂的形象。

三重區環河南路與成功二街交叉口，占地3277平方公尺，原為憲兵隊機關用地，因地處三重邊陲地帶，地目不清加上長期閒置，常遭不肖人士長期丟棄垃圾，甚至工程不明廢棄物，引發民怨。由於該場域面積較大，三重多位里長聯合向新北市議員李翁月娥反應，希望能將藏汙納垢的髒亂點改善。

市議員李翁月娥向新北市工務局新建工程處、民政局、城鄉發展局及綠美化景觀處等多次協調、會勘，李翁月娥也投入議員建設款，公所終有經費能夠動工剷除髒亂。

三重區長陳奇正表示，髒亂點經過半年整建近期已完工，由於成功里境內過去沒有設置公園，近年來都市重畫時，地方企盼能增加公園綠地，活絡地方，因此這3277平方公尺園區內，設有成人體健設施及兒童遊戲場，預計驗收後啟用，提供民眾舒適安全的運動遊憩空間。

陳奇正補充，三重區境內目前已有71座公園，如今又再增加一處綠家園，此處交通便利，附近有機捷A2站及捷運三重站，相信為地方發展帶來加分效果，而且此處緊臨淡水河，風光明媚，歡迎鄉親們共同加入三重這個大家庭。