台86線快速道路全線通車，帶動南區成為台南市交通樞紐，區域卻一直無重大開發，台南市地政局近日重畫營建署1塊位在台86線南北兩側的30公頃閒置土地，預計明年初發包作基礎工程，2024年可望交還營建署興建社會住宅與觀光遊憩、商業用途。

這塊土地位在台86線靠近黃金海岸的喜樹與灣裡部落內，幾乎全屬營建署用地，大部分為閒置土地，沿線以北2.84公頃重畫為商業區與觀光遊憩特定區，未來可蓋飯店與商業用途，沿線以南9.95公頃可為住宅區，提供營建署興建社會住宅之用。

台南市地政局表示，南區喜樹灣裡多年未開發，台17線西濱海岸觀光發展軸線未來將連結安平港，深入市中心，重畫之後，成為宜居的新興開發潛力區。

台南市地政局長陳淑美表示，重畫後的公有土地後將辦理都市更新，提供更好的社區環境，兼顧民眾的生活機能以及環境保護，包括濕地生態公園與增加遊憩空間。

全區重畫內有灣裡舊有市場、灣裡公園等設施，公園整建工程已完成，舊有市場將以先建後拆方式處理。

喜樹灣裡地區地勢低窪易淹水，未來將設置4處地下滯洪池與大型抽水站，改善減低淹水風險。全區基礎設施建設工程約在2024年完工，再交還營建署興建社會住宅與規畫發展觀光遊憩與商業用途。