六甲區公所推出繡有公所新LOGO的帽子、制服，以及「心懷六甲」文創工作袋、六甲風景文件夾。（劉秀芬攝）

台南市六甲區公所為了體恤節能行動隊志工辛勞，製作發放繡有六甲稻子、火鶴及落羽松新LOGO的帽子、制服，繪上「心懷六甲」文創工作袋，不僅讓大家以身為六甲志工為榮，更可趁機向民眾宣傳六甲產業特色。

六甲區公所區長陳啟榮表示，節能行動隊志工為了宣導工作，不管豔陽或大雨必須挨家挨戶拜訪，公所除設計團體辨識制服及遮陽帽子外，更特別準備六甲區文創工作袋，讓志工進行家戶節電宣導時，宣傳單等可更方便抽取。

陳啓榮說，區公所配合經濟部推廣的「縣市共推住商節電行動計畫」，成立居家節能行動隊進行家戶節電宣導。這次推出六甲區LOGO帽、制服、文創工作袋，結合節能宣導，使六甲形象「袋」著走，也是對志工的感謝和肯定。

陳啓榮表示，此次設計的制服為沈穩的深藍色，帽子為黑色，均繡上六甲稻子、火鶴及落羽松新LOGO，工作袋則有深藍、暗紅兩色，首批將贈送給里長及節能志工隊員，經費則由六甲出身的南六企業董事長黃清山贊助。

民政局長姜淋煌表示，政府不論在防疫、節能宣導，皆需要仰賴全民的配合及志工的付出，六甲區推廣節能工作之餘，能結合文創推廣觀光行銷，又能體恤志工辛勞，是一舉多得的巧思。