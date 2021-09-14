清邁

【旅遊經 洪書瑱報導】

泰國由於過去兩個月普吉島沙盒計劃的成功，相關計劃從遊客假期的平均成本 61894 泰銖中產生了 16.34 億泰銖的旅遊收入，由於實施的成功，泰國再度自10 月 1 日起第二階段重新開放，包括曼谷、清邁、春汶里、碧差汶里和巴蜀府等。除此之外，10 月中旬，泰國另外21 個目的地也將重新開放。泰國政府發言人 Thanakorn Wangboonkongchana 先生表示，在過去的兩個月裡的沙盒計劃，反映了總理巴育將軍概述的政策，即在第一階段重新開放普吉島，隨後是蘇叻他尼，然後是喀比和攀牙，接下來將實施第二階段計劃！

曼谷

華欣

芭達雅

今年 10 月的重新開放將與新調整的針對 COVID-19 的「全民防疫」指南一起啟動，根據該指南，曼谷、清邁、春汶里、碧差汶里和巴蜀府正在做好準備，包括加快為當地人口接種疫苗並使旅遊活動正常化；例如，曼谷沙盒、華欣充電和迷人的清邁。

另外，從 10 月中旬開始，其他 21 個目的地也將重新開放。其中包括北部的清萊、南奔、湄宏順、楠府、帕府和素可泰；東北部的崩甘、儂開、烏汶和烏東他尼；西部的北碧府和巴晶汶里府；東部的沾他汶里、羅勇和德樂府；中部地區的大城府和南部的洛坤府、拉儂府、沙敦府、宋卡府和噹府。

圖片：泰國觀光局提供