藝人龍劭華14日晚間在高雄民宿房間內猝逝，送醫搶救不治。龍劭華的高雄商界老友4月才與他碰面聚餐，龍劭華還開心高歌成名曲「孤單」，他們原訂今晚也要聚餐，卻等不到人，沒想到驚傳噩耗，老友不禁感嘆「人生無常，把握當下」。

晚間7點25分、龍劭華被送到醫院前就已OHCA，經急救無效宣告死亡。據了解，家屬表示不願意醫院對外發表龍劭華的相關病情資訊，經紀人原訂晚間10點要對外說明，也突然臨時取消。

龍劭華原訂今晚與高雄商界老友聚餐，未料卻猝逝，好友感嘆「人生無常，把握當下」。 圖為龍劭華4月在高雄與友人聚餐合照。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

據了解，龍劭華這幾日正好在南部拍台視的新戲，已經停留5、6天，劇組投宿在八五大樓的民宿。晚間劇組人員打電話聯繫不上龍劭華，多次直接敲他的房門也無人回應，擔心之餘立刻聯繫民宿老闆打開龍劭華的房間、直接入內察看。

沒想到，眾人一進門就看到龍劭華躺臥在地上，劇組人員呼叫他已沒反應，經確認當時已無生命跡象，經119人員緊急送醫搶救，晚間8點9分宣告不治。

警方現場初判，發現門鎖無破壞，也無其他侵入、打鬥痕跡，龍劭華的詳細死因仍待調查。

友人表示，4月當時龍劭華來高雄內門拍《神將少女八家將》，身體狀況還不錯，拍完戲後傍晚大家一起聚餐，吃完飯眾人還續攤唱KTV。當時龍劭華相當盡興開心，還當場抓起麥克風大唱自己的成名曲「孤單」。

近日龍劭華再度到高雄拍戲，原本14日晚間與高雄友人約好聚餐，友人傍晚等不到龍劭華的消息，電話也打不通，看到猝逝新聞相當錯愕，感嘆「人生無常，把握當下」。