金鐘視帝龍劭華14日晚間驚傳在高雄昏倒，救護人員抵達前已失去生命跡象，經過搶救後仍於晚間8點09分不治，享壽68歲，消息傳出後震驚各界，政壇也紛紛表達不捨，希望龍劭華能一路好走。

高雄市長陳其邁在臉書表示，這幾天龍劭華拍攝的「美麗人生」戲劇，正在高雄取景，要將高雄的美景與精神，傳遞給更多人。彷彿鄰家大哥的他，總是將各種角色表現得絲絲入扣，相信很多人的記憶裡，都有他性格卻不失親切的身影。

在收到消防隊緊急出動的通報後，陳其邁請市府文化局同仁前往關心，阮綜合醫院並全力搶救，遺憾仍收到令人惋惜的消息；而龍劭華致力獻身給表演工作的美麗人生，最瀟灑的身影，將永留大家心中。

立委黃國書則在臉書表示，龍劭華先生對台灣演藝產業有舉足輕重的地位，無數作品更讓無數國人津津樂道、回味無窮，並提起10多年前，龍劭華曾聯繫他協助尋找失散多年的母親，至始方能結下良緣；而不久前，兩人也才一起吃過飯，龍劭華還感謝當年尋母的過往，當時見他身體硬朗，談話鏗鏘有力，殊不知竟走得如此突然，突聞噩耗，感到萬分不捨，深深感謝龍劭華先生一生在演藝事業的奉獻，也希望龍劭華先生能一路好走。

立委黃國書（前排右二）10多年前曾協助龍劭華（前排右三）尋找失散多年的母親。（圖／摘自黃國書臉書）

立委趙天麟PO出兩人合照，寫下「您的身影依然留在所有觀眾的心中，願龍大哥無病無痛，一路好走」。

立委趙天麟PO出與龍劭華合照，希望他能一路好走。（圖／摘自趙天麟臉書）

立委郭國文得知噩耗後，也透過臉書表達遺憾，謝謝龍劭華先生為台灣戲劇的努力與奉獻，並帶給觀眾許多回憶，一路好走。