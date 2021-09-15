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馬路如虎口，實在要小心！宜蘭縣冬山鄉昨日有名女騎士違規闖紅燈通過十字路口，與另名直行騎士猛烈相撞，雙雙噴飛在地，事發影片曝光後，引起網友討論。警方指出，雙方骨折送醫，均無生命大礙，詳細肇責正在積極釐清。

透過影片可見，事發地點位於宜蘭縣冬山鄉美和路與永美路交叉口，14日上午8時許，一名女騎士無視交通號誌，違規闖紅燈，而正為綠燈號誌的騎士騎過，直接與闖紅燈的女騎士相撞，兩人都噴飛在鄉間道路上，機車車體也在大力撞擊下應聲化成片片殘骸。

影片曝光後，不少網友也紛紛說，「畫面極度舒適，請小心服用（但希望綠燈騎士沒事）」、「我們鄉下人闖紅燈就是這麼自然，跟吃飯一樣簡單，這影片有血流成河给過」、「我家附近～這個路口的紅綠燈有跟沒有一樣」、「被害的騎士好像摔比較慘」、「X！真是療癒」、「闖紅燈竟然可以不減速，哪來的勇氣啊」。

羅東分局指出，53歲黃姓婦人違規闖紅燈，撞上直行的游姓騎士，當時獲報後隨即派員趕往現場處理，雙方均無酒駕情事，而黃婦受有左手、左小腿骨折，游男則為右手骨折，雙方送醫急救後，均無生命大礙。警方亦呼籲用路人，行車應注意交通號誌、標線、標誌，嚴守交通法規，避免發生事故。