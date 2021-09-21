1名紅髮女子本月5日因不明原因從住家墜樓，直接墜在騎樓的轎車車頂，車頂當場被撞凹、天窗破碎，而紅髮女僅穿輕便上衣與內褲，墜落後尚有意識，痛苦地坐在車頂，手一直扶著背部，最後1名半裸男急忙衝上前攙扶，她才全身癱軟倒在對方身上、無法站直；影片曝光後網友們嚇傻喊「脊椎應該不妙，斷了」。

1名網友在臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」上傳1段影片，影片中原本平靜巷弄內停駛一排轎車，突然1輛黑車的車頂墜落1名女子，紅頭髮的女子疑似僅穿著輕便上衣與內褲，因不明原因墜落車頂，當場造成黑車的車頂撞凹、天窗破碎，女子當下還未喪失意識，並直接坐在車頂，動作看似相當痛苦。

最後1名半裸男急忙衝上前攙扶，她才全身癱軟倒在對方身上、無法站直；影片曝光後網友們嚇傻喊「脊椎應該不妙，斷了」。（翻攝自臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

影片中，紅髮女子疑似因墜落高度不高，墜落車頂後就坐在車上，雙腳直插進天窗內，不過她不斷手扶著後背，還一直低頭，看似相當不舒服，最後1名僅穿著內褲的半裸男才上前將她攙扶下車，她下車後全身癱軟趴在對方身上、無法站直，影片標示的時間為本月5日，曝光後引起網友熱議。

原PO未描述影片事發地與詳細情況，其他網友僅看影片留言說，「脊椎應該有爆裂」、「還好有那台車，不然就領便當了」、「他脊椎應該斷了」、「脊椎感覺不妙」、「脊椎壓迫性骨折」、「我看這個會挺嚴重的，希望最後沒事」、「女生看起來超痛苦的，應該立刻叫救護車，不要移動啊」、「那個尾椎…沒斷也裂」、「嘿咻太激情引起意外嗎？」

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