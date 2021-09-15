在塔利班掌權一個月後，阿富汗國家女子足球隊少女組的成員，終於越過邊境逃到巴基斯坦。巴基斯坦新聞部長法瓦德‧喬杜里(Fawad Chaudhry)表示，，球員們持的旅行證件有效，已經過西北托爾卡姆(Torkham)入境巴基斯坦。

半島電視台(Aljazeera)報導，巴基斯坦對阿富汗女子足球隊員表達友善，並被巴基斯坦足球協會會長諾曼‧納迪姆(Nouman Nadeem)所接見。這支初級隊成員的年齡在14歲~18歲，目前尚不清楚有多少阿富汗女球員及其家人，被允許進入巴基斯坦。

塔利班在上一次統治富汗時，禁止婦女參加所有體育運動，到塔利班被打跑之後才有所轉機，如今的阿富汗女足隊在籌組時期，也屢屢受到塔利班的恐嚇，有一段時間，女足隊是在北約基地裡練習的，就是避免塔利班的騷擾。

正試著通過邊界的阿富汗女子足球隊。(圖/美聯社)

這群初級球員及其教練和家人們，原本試圖搭飛機逃離，但喀布爾機場發生炸彈襲擊後，只能選擇其他方法，也就是搭車出境到鄰國。但她們需要簽證，所幸巴基斯坦總理伊姆蘭(Imran Ahmed Khan Niazi)願意收留。

週二總共有超過 75 人越過北部邊境，然後向南前往拉合爾市(Lahore)，在那裡他們收到了官方的迎接，接收了花環禮物。

據法新社報導，一名塔利班高級官員曾說「女性沒有必要參加運動比賽。」引起各種批評，於是在星期二，阿富汗新任體育總長巴希爾·艾哈邁德·魯斯塔姆扎伊(Bashir Ahmad Rustamzai)表示，塔利班並未定案，仍在等待商討後的最終決定。

巴基斯坦總理伊姆蘭是前國際板球明星，也是巴基斯坦人著名的體育英雄，可能因為這個原因，所以願意協助阿富汗女足隊。