台南市去年中秋節民眾放煙火助興，竟燒掉1艘漁筏，今年中秋連假還沒到，安平區觀夕平台已有民眾迫不及待試放信號彈叫陣，海巡署安平安檢所15日晚間發現夜空出現信號彈，落焰差點燒到遊艇，前往查看已找不到人，台南市政府提醒，今年秋節煙火只能施放到晚間10時，逾期開罰不手軟。

中秋節團圓烤肉、放煙火已成傳統習俗，台南市「煙火聖地」觀夕平台周邊去年卻失控變成燃放煙火尬場的場所，台南市環保局為此修法，除了春節假日外，中秋節煙火也不得超過晚間10時，違者開罰3000元至3萬元，台南市農業局漁港所更提醒，碼頭是烤肉與煙火禁區，違規者另罰3萬至15萬元。

不過民眾似乎未放心上，中秋連假還沒到，近日晚間就陸續有民眾前往海邊施放煙火，觀夕平台附近碼頭，15日晚間甚至有民眾發射信號彈，落焰差點擊中碼頭的遊艇，海巡署安檢人員聽見炮聲，抬頭就見到火光照亮夜空，前往查看時，放煙火民眾已消失。

台南市漁港所表示，18日下午4時起，台南市聯合稽查小組將在易施放煙火區巡邏勸導民眾，一旦逾時施放，立刻開罰，並將拉起紅布條，公告管制碼頭車輛進出。

台南市安平區警方表示，中秋連假4天將在煙火施放熱區強化交通與治安執法。