患有思覺失調的賴姓男子因與在牙醫診所工作的妹妹有糾紛，前年他間持刀到診所、揚言找妹妹，卻先後殺害羅姓、翁姓護理師，接著又砍殺王姓牙醫師致死，歷審將賴男判處無期徒刑，最高法院駁回，全案定讞。

王醫師遺孀鄒鳳珠曾向總統府陳情，獲蔡英文總統親筆回信允諾，將強化對精神病患的照顧，改進司法制度及法制，當時鄒鳳珠接受訪問時表示，希望這次真的可以改變，被害人的犧牲和我們大家的努力及全民的期待才能有意義。

2018年5月間賴男持刀衝入王姓牙醫的診所，接連砍殺在櫃檯的羅姓、翁姓護理師，接著持刀殺害王姓牙醫師；台中高分院就他殺害牙醫師部分判處他無期徒刑，殺害羅女、翁女未遂部分各判10年、13年，合併執行無期徒刑，但遭最高法院撤銷。

台中高分院更一審仍將賴男判處無期徒刑，上訴後，最高法院為原判決認定賴男有殺人的動機與他所罹患的思覺失調症有一定關聯性，並沒有違背法令的情形，且賴男殺人時有辨識能力不能減刑，且量刑並無不當。

至於檢方提上訴批評更一審判決沒有諭知監護處分部分，最高法院認為，賴男殺人時沒有辨識能力問題，法院就不能判決命他進入相當處所，施以監護宣告，檢方此部分的上訴沒有理由。

至於，王醫師遺孀鄒女及護理師家屬等8人民事求償部分，日前台中地院判決賴男須賠償喪葬費、醫療費和精神慰撫金等1298萬多元，至於王妻求償扶養費547萬多元部分，則因她名下有房地產、丈夫遺產等難認不能維持生活，而判不賠。