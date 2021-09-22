李國輝。林偉信攝

緬甸華僑李國輝4年前在新北市分租公寓潑汽油放火致9人死亡，一審、二審及更一審判死後遭撤銷，但今年4月台灣高等法院認定他罪大惡極、無可寬典仍判死刑，李男第4度遭判死不願上訴，但法院依職權提上訴，最高法院審理中。

由於李的押期將屆，高院22日代最高法院開庭訊問，李當庭委由翻譯向法官表示，對於判死及延押都沒意見，只是目前另案在監執行，有高血壓及支氣管問題；檢方主張他是來台移居的華僑，有可能逃亡海外，有羈押必要。合議庭將評議後裁定。

50多歲的李男在2017年11月初，自認屢遭蘇姓男子等人在臉書群組「緬甸華僑團體」嘲諷挑釁，又認為同鄉陳姓男室友等人，常故意發出噪音騷擾他，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟。

歷審都認定李惡性重大至極、難以教化，如果判處無期徒刑或較輕的刑度，非但不足以還死者公道並撫慰生者錐心之痛，更與他的惡性比例不相符合，不得不判死，讓他與社會永久隔離，但遭最高法院撤銷，更二審仍判死刑。