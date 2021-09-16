「藍鵲」輪高速客船空間明亮、寬敞。（交通部航港局提供）

新建916噸級「藍鵲」輪高速客船，已通過「布袋-金門」、「臺中-金門」2航線試航。交通部航港局表示，這是繼今年3月「雲豹」輪之後再添一備援生力軍，未來可投入霧季協助疏運金門機場滯留旅客。

航港局說明，「藍鵲」輪高速客船總噸位916，船長49.9公尺、寬13.3公尺，載客量552名，最高航速達40節，可耐7級風及4.5米浪高，具有「船體穩定系統」，可降低旅客在航行時的暈眩感，船舶內部提供旅客高規格的乘坐環境及使用「暖通空調」（HVAC）可達5倍換氣量，有效提高室內通風，並減少區域內濕氣、細菌及二氧化碳，以提升船艙舒適度。

目前，「臺中-金門」航線指定由「金門快輪」、「合富快輪」及「雲豹輪」執行霧鎖金門時的旅客海上疏運作業；「布袋-金門」航線則由「雲豹輪」執行。「藍鵲輪」通過試航後，未來可加入「布袋-金門」及「臺中-金門」2條航線之海運疏運作業，大幅提升霧季的疏運運能。

航港局強調，高速船航行速度快，業者申請新增航線，需進行嚴格的航安審查，航港局也聘請專家學者在試航時一併登船協助把關，確保實際營運時無航安疑慮。