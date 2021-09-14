【愛傳媒蔡詩萍專欄】國民黨主席的選舉，選到此時，如此選下去，誰能當選，實在意義不是很大了！朋友問我，我的評論是：親痛，仇快，深藍爽！

討厭國民黨的，當然很快樂，果然這國民黨硬是沒搞頭了，既搞不清楚今夕何夕，內鬥起來也依舊很內行！

深藍呢？應該很爽，這幾年，被壓抑的情緒，大爆發，四位參選人一個比一個拉攏深藍，彷彿不管誰當選，深藍主導的國民黨都要出頭天了啦！

唯有，對國民黨做為一個反對黨還有所寄望的人，唯有，對國民黨不離不棄，但希望它能走回主流路線，爭取最大民意的人，內心會很痛苦：這個黨，怎麼了！？

明明是選國民黨主席，這黨主席未來要領導2022、2024兩次大選，他的目標族群（Target Group）很清楚：爭取台灣選民的認同，重返執政！然而，怎麼四個人的焦點，全在演給北京看？！證明誰是最能和北京對話的人選！？這不是很奇怪嗎？

也許，四位爭主席寶座的人，都一心一意看準黨員結構的深藍化，因此，都心想「頭過身就過」，過了再說吧！

然而，他們都忘了，全台灣的民眾都在看（雖然大部分都當笑話，當鬧劇看），眾目睽睽下，這四人講過什麼話，做出什麼承諾，大選時，難到不會被拿出來檢視嗎？

未來，要想再爭取主流選民（認同台灣的），要想再爭取年輕選票（天然台的），你以為人家那麼笨，任你改口，任你騙嗎？

我從來無法接受，只因為黨內結構如此，黨主席選舉就必須關起門來選的托詞。因為，凡走過必留下痕跡，黨內結構與社會主流脫節，其代價，就是國民黨的怠惰，以及整體藍營的焦慮。

這四位參選人，兩位當過黨主席，在任時，為何不積極改變國民黨的結構？其他兩位，一位看來比深藍更像深藍，難怪能激盪黨員迴響，另一位則也無意改變只想趨從。

無論誰當選，國民黨都「不會有結構性改變」，這大概已經是這場選舉注定的結局了！選舉，有煽情的場面，但選戰更有冷靜佈局的理性。

論戰鬥性，民進黨很會，但國民黨不能只看到這一部份，而忘了，長久以來，民進黨也為了贏得執政，不斷的調整它的戰略，從〈台獨黨綱〉調整到「中華民國台灣」，想想不也二十多年了嗎？這是它戰略上，從狂想到務實的轉變。

再看看二十幾年來，台灣民主化的步調，哪一次進步性的改變，民進黨不是搶佔第一線，迫使國民黨不得不跟，而跟得不情不願，自然就被推擠到保守的那一邊！

從主體性的調整，到民主化的議程，國民黨都是挨打局面，這樣的盲目，這樣的被動，要談什麼戰鬥性？！

民進黨也是由凡人組成的政黨，難逃「權力腐化」，「絕對權力絕對腐化」的邏輯，但，只要「台灣認同」繼續是主流，只要中共「打壓台灣」，「打壓中華民國」的威脅一日不除，民進黨就可以繼續壓制國民黨，你國民黨說它鴨霸，選民則可能要罵你國民黨活該，自作自受！

選擇與台灣人民站在一起，你國民黨「就有機會」讓選民看看你有沒有比民進黨好！選擇台灣認同，選擇民主化優先，你國民黨就有機會在論述上，積極活潑開放起來！

國民黨一直有個心結：幹嘛要學民進黨，要跟著綠營屁股走？錯了，大錯特錯。你一直在「台灣議題」上落後，你一直在「民主化進程」上猶豫，當然就只看到民進黨的車尾燈在前面閃啊閃的，不是嗎？

我心中，最有資格領導國民黨，擴張藍營板塊的人選是：大膽說出愛台灣，大膽深化民主的步調，大膽跟北京政權說不，大膽承擔中華民國在台灣之歷史責任的人！

什麼是真正的戰鬥藍？戰鬥藍，就是民主藍；戰鬥藍，就是台灣藍；戰鬥藍，就是敢跟中共嗆：中華民國始終在台灣，你不承認嗎？不承認一切免談！

最後要提醒四位國民黨主席參選人，深藍可能讓你當選主席，但選民結構、民意趨向將證明你救不了黨，贏不了大選！

我家後山常常看到成群的台灣藍鵲，自由自在，我望著牠們常想：要像牠們那樣的台灣藍，國民黨才有希望吧！

作者為知名作家

照片來源：國民黨官網截圖。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。