今年56屆金鐘獎於10月2日登場，其中特殊貢獻獎破例頒給76歲傳奇氣象主播任立渝。MOMOTV《大雲時堂》主持人李四端，此次入圍金鐘「生活風格節目」及「生活風格節目主持人」獎。 近日他在節目專訪任立渝，金鐘獎串起兩人自1993年共事緣分，李四端回憶曾帶著任立渝跑到辦公室大樓屋頂，出外景看雲朵轉播氣象的瘋狂往事。

任立渝長達半世紀氣象生涯，無論颳風、下雨和颱風天長期睡在公司鎮守，起碼超過5~6百個颱風天沒回過家的難處並非人人能做到，他說這要歸功家人的包容，曾經家中受颱風肆虐成為受災戶，但他仍然持續堅守工作崗位。如今已有3個孫子的他，真心希望放輕鬆地過退休日子，「現在哪裡能看到快77歲的人在工作呢」？

當然他每天還是關心氣象，也能以雷達眼辨認氣象主播面臨「不確定性」氣候的語氣，因為自己完全是過來人，他也解釋台灣因為海島、地形加上山脈屏障等因素使得氣候捉摸不定且瞬息萬變，雖然隨著科技變化，氣象預報越來越準確，但偶爾也有人為難以掌握的時刻，於是他自創較為和緩且中性的詞彙，帶入多種選擇題的話術來表達多變且不穩定之變化。

談到獲得金鐘獎特殊貢獻獎殊榮，任立渝以一貫謙虛地態度表示：「剛開始覺得意外，也很佩服金鐘獎，一直覺得應該是娛樂圈的專業人士獲得，當然也很開心從事氣象的專業受到肯定。」他透露獲獎背後祕辛，原本多次婉拒推薦，一再推辭拿獎，「後來實在推不掉，想說簽個名就好了，沒想到還要出席授獎」，低調內斂的他說，頒獎典禮「看來不去不行了」。

李四端回憶兒子小時候有項功課，要找「傑出人物」典範，他在三更半夜颱風天帶著兒子到辦公室看任立渝工作，想把任立渝如此專業態度給兒子做為榜樣，沒想到事隔幾十年，兒子與任立渝都遺失記憶，只有他還心心念念此事。另外他也承認曾經突發奇想把任立渝帶到辦公大樓的頂樓看著雲朵轉播氣象，現在回想起來不禁莞爾一笑。

詢問任立渝各種各類氣象問題，他總是來者不拒，但私底下他絕不應酬、不社交且不吃辣，經此次專訪才知道原因，原來吃辣導致播報狂咳嗽而說不出話。製作單位以他的工作背景，特邀法國料理主廚特製「暴風雨的普羅旺斯」與「台灣海鮮生魚佐塔塔醬」讓他品嘗。

最後李四端貼心送任立渝生日當天的氣象圖，也意外得知任立渝出生重慶，而生於此時的命理性格果然與任立渝如出一轍，「沉默、冷靜又理性」，以冷靜，理性風格分析艱澀難懂氣象雲圖，並用簡單易懂表述方式讓觀眾掌握天氣。李四端敬佩任立渝堅毅、始終如一工作態度，數十年如一日待人謙虛、誠懇，「能和任先生共事，真是我畢生的榮幸」。本集節目將於10月初播出，請鎖定MOMOTV 75頻道。