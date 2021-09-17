藝人徐若瑄在圈中擁有好人緣，近日為了慶祝好友王力宏隔離出關，特地親自下廚邀請對方來家中作客，聚會中還有陳子鴻和陳建州、范瑋琪夫妻，其中，范瑋琪去年因狗官風波後鮮少亮相，這回難得露臉，氣色看來不錯。

徐若瑄16日在社群網站發文，表示慶祝王力宏隔離出關，和老友們簡單相聚，做茶泡飯給好友們吃很開心，並附上和大家的合照，可見她做了明太子茶泡飯，好手藝讓朋友們搶著照相認證。

范瑋琪罕見露臉。（圖／翻攝自IG）

照片中，王力宏臉上又冒出些鬍渣，但帥氣依舊，看得出來心情很好，久未公開露臉的范瑋琪也笑得開心，事後也留言大讚徐若瑄的廚藝「好吃到嚇死人了」，並喊話對方「真心好感謝，這麼熱情的招呼我們，全世界最好的V」。

范瑋琪去年初因不滿政府禁止口罩出口，在私人臉書爆粗痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」，雖然緊急刪文道歉，仍遭網友撻伐，人氣受到衝擊，演藝事業也全停擺，今年7月她又PO出一張圖，上面英文寫道：「別被過去禁錮。那只是一個學習成長的功課，不是終生監禁。」最後她更補充一句：「放下吧，往前走」，似乎想吐露近兩年心聲，吸引不少粉絲留言替她打氣。