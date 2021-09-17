北市大安區信義路4段上特色酒吧林立，其中星二代梁佑南之子方璿所開設的餐酒館，有明星加持、以教堂為裝潢主題，在業界相當知名，不過日前解封後，才剛恢復正常營業，就發生黑道鬧事糾紛。其實，藝人開外掛經營副業是常態，但往往「樹大招風」，包括焦糖哥哥經營越南餐廳、唐從聖投資雞排店，都遇上股東糾紛，登上社會新聞版面。

8月底疫情解封，雙北市餐飲內用解禁，酒吧陸續「有條件微醺」，位在大安區信義路4段、星二代方璿所開設的餐酒館，一樓餐廳從原本早上11點開門，改至晚間6點半開始營業；地下室酒吧採梅花座、加隔板等防疫措施。據了解，才剛開始正常營業，9月初多名黑幫分子上門消費，酒過三巡後，疑似和老闆方璿起口角衝突，竟直接動手打人砸場，警方已介入調查。

事實上，藝人開外掛經營副業，「樹大招風」鬧糾紛的案例不少。其中，焦糖哥哥陳嘉行從兒童節目親子台跨行開起越南餐廳，但2016年9月間遭合夥人丁小姐指控涉嫌侵占合夥金；但焦糖哥哥反控，對方離開後導致餐廳停擺、黑道上門鬧事，兩人因而互告、對簿公堂。事後，焦糖哥哥繼續經營至今，不過他日前宣布，由於不敵疫情加上家庭原因等等，已經半價賣掉越南餐廳，本月中結束經營。

另外，2019年11月，藝人唐從聖投資雞排店也曾爆出投資糾紛，1名夏姓股東指控遭奪店、被逼到信用破產等，唐從聖反控自己才是受害者。事後，唐從聖另創新品牌，目前已開9家分店，走過風雨投資雞排店有成。不過，日前唐從聖上節目時爆料，投資雞排店初期曾抓到店長賣過期的臭酸雞排，加上客人投訴、帳目不清才毅然決然另起爐灶，似乎抖出當年拆夥內幕。

明星藝人名氣大，許多人轉而投資副業，包括焦糖哥哥(圖左)、唐從聖(圖右)，都曾因股東糾紛上新聞。（圖／報系資料照）。

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