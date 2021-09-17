群創(3481)大型商用影音牆與中光電智能雲服(CiCS)攜手打造「Beyond Time跨越時空」沉浸互動裝置藝術展演，今天在台北捷運西門地下街首度亮相。這座全台首座5G、AIOT、開放式沉浸展演空間，為台北捷運公司與群創合作的「Metro Lab」科技創新實驗案，勾勒「車站-地下街-百貨共構」新商業生活圈目標，北捷預估將提升二倍以上人流量、成為西門町最潮文化新地標。

研調公司Markets and Markets指出，商用顯示器2019-2024年複合成長率高達7.3%，預期全球產值達296億美元。融合5G與AIoT的商用顯示器(PID)具高附加價值性，沉浸體驗也成為商用顯示器智慧場域應用的關鍵字。

群創TV事業群總經理潘泰吉表示，群創布局超大尺寸商顯市場，成為北捷西門地下街實驗場域最大亮點。全球超窄邊框(

中光電智能雲服再次刷新數位藝術體感，採用奧圖碼劇院級1萬流明雷射超短焦投影機進行拼接融合，呈現出12.8米寬、5米高的4K細膩畫面，搭配電視牆與mini LED方柱，打造360度4D環景沉浸式超越時空體驗。此外，場域中另以AI人體追蹤與群眾輪廓分析技術創造出獨特互動體驗。

看好大尺吋彩色電子紙商機，群創攜手冠捷科技、富動科技推出31.2吋CFA彩色電子紙資訊看板，以群創TFT背板、元太(8069)彩色電子紙模組、冠捷系統組裝與富動科技整機製造，建立智慧移動彩色電子紙供應鏈。31.2吋彩色電子紙媲美藝術畫作質感表現，具數位、藝術質感、節能特色顯示器，成為Metro Lab魔幻展演場域節目行程公共資訊看板。