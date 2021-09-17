鴻海(2317)集團旗下台灣夏普去年收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，轉型為日系美妝時尚百貨電商平台。因應時代轉變及疫情變化，美華泰宣布開創全新團購平台「揪美美」，提供小型創業團主們最佳選品池，盼打造為人人共榮的社群電商平台。

台灣夏普去年7月收購美華泰、展開營運轉型規畫，透過引進日本夏普資源、轉型為線上日系時尚生活百貨，搶攻每年約600億元的「美麗」商機。官方購物商城去年12月23日正式上線，順利轉型為電商平台。

看準疫情後人機協作、多元人才資源的最佳組合、彈性多元工作模式，將促使「零工經濟」盛行，美華泰宣布開創全新團購平台「揪美美」，商品均需通過「揪美美嚴選」才能上架，鎖定小型創業團主作為提供各式商品、精挑細選且比過價的選品池。

美華泰總經理王孟芸表示，「揪美美」平台最初是針對想「斜槓第二人生」、多一份額外收入者所設計，有別於市面坊間的多層次傳銷體系，強調0成本、0囤貨、0壓力「3零1沒有」，將利潤回饋給大家，且透過美華泰把關商品，所以較無風險考量。

王孟芸表示，「揪美美」平台自發想、品牌商品申請及進行壓力測試，費時半年多後於8月中展開試營運，期間多位團購主加入平台後給予諸多建議。即便在試營運階段，仍創造百萬以上業績，歡迎想開啟斜槓人生的朋友們加入「揪美美」平台。