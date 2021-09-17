英國監管機構周四表示，關於索尼音樂娛樂(Sony Music Entertainment)出手收購位於倫敦的獨立音樂和唱片發行公司AWAL一事，將進行深入的調查。索尼在稍早拒絕分拆部分令人擔憂的業務，引起英國當局的反競爭擔憂。
英國反壟斷單位競爭與市場局(CMA)表示，儘管英國當前的音樂錄音和唱片批發市場已經高度集中化，但是如果沒有這筆交易，索尼和AWAL都可以更好地競爭。
CMA在9月7日給索尼五天時間來解決CMA的擔憂。而索尼音樂當時表示，CMA的決定讓人感到困惑，並認為CMA的要求是對AWAL在英國地位的錯誤理解。
CMA主管指稱，這筆收購交易可能會使得英國藝人的待遇惡化，以及整個音樂產業的創新減少。AWAL是重要的音樂創新對手，在市場上有一定立足點，失去這樣的對手，儘管其他唱片公司仍存在，但市場競爭性將會降低。
索尼集團旗下的索尼音樂在今年初與Kobalt音樂集團簽約，買下該集團的唱片業務，包括AWAL和Kobalt的音樂版權。
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