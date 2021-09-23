韓國LG電子23日表示，將收購以色列車用網路安全業者Cybellum股份，以強化自己蒸蒸日上的汽車零組件業務。

LG電子預計先買下Cybellum約63.9%股權，並在2021年底前再增加持股。Cybellum，這家以色列公司身價在1.4億美元左右。

LG表示，增添Cybellum這個生力軍後，車用網路安全性將提升，同時，讓自己汽車零組件產品更具競爭力，例如在車用資訊娛樂系統方面。

因為有愈來愈多車輛使用先進車聯網與高端電力系統，因此，LG這家素以家電製造聞名的韓企，也看準這塊商機跨界車用領域。

2018年時，LG電子收購了奧地利車用照明業者ZKW集團。同時，2021年也與加拿大汽車零組件製造商麥格納國際，合資共組一家生產電動車動力系統的公司。

由於對車用產品的投資比重不斷增加，LG電子在7月決定向虧損長達數年的手機業務，正式畫下休止符。