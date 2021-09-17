時下許多人難免會有不愉快的找工作經歷，就有一名女網友在Dcard發文表示，日前想換工作，於是重新開啟求職網上的履歷，但讓她發毛的是，不但清晨收到某家公司的面試通知訊息，沒有回應後，對方竟然狂打來13通電話，嚇得她趕緊把履歷上的電話隱藏，這次經歷讓她不禁驚呼：「真的快嚇死了！」

原PO貼文中寫道：「前幾天重啟求職網履歷，想換工作，因為將近5、6年沒登入了，有些功能還沒摸熟，結果清晨就先收到沒有署名公司的人，傳來簡訊說：「我在XXXX上看到妳履歷，看到妳都沒睡，認真在找工作，目前時間稍早，請問今天何時方便與妳聯絡」。

因為對方傳訊息的時間是凌晨5點20時，感覺好像「被監視」，原PO就沒有回應，結果上午9點29分時又傳了一次。

原PO表示，因為對方沒有署名公司，也不知道職位，於是決定直接忽略，沒想到當天下午3點，竟有未顯示號碼狂打了13通，嚇得她立刻將履歷上的電話隱藏。

對此，網友們紛紛回應，「正常公司不會這樣邀約面試」、「千萬不要去，太奇怪了」、「就直接封鎖+黑名單他囉！可能妳太漂亮被盯上，只能說妳比較衰」、「這種不用理他，有的人專門騷擾人，電話必須要開，不然人資打給你不在就尷尬了」。