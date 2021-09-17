2021年度金門縣心理健康徵文競賽得獎人出列，縣府期待可以帶給大家生命的正能量。（縣府提供）

金門縣心理健康徵文競賽得獎人出列，縣府今天頒獎表揚。（縣府提供）

2021年度金門縣心理健康徵文競賽得獎名單出爐，縣衛生局期待以「珍愛生命」、「正向人生觀」、「解決困境」，「健康方法紓壓」為主題的創作好文，可以帶給大家生命正能量，開心走向每一個美好日子。

獲獎人如下：1.社會組 特優-楊明軒(致世上獨一無二的你)、優選-顏俊安(做自己的生命英雄)、佳作-鄭翔釗(正向思考，逆轉生活)、佳作-姜靜錡(相擁於心)、佳作-鄭湘柔我(「不想活了……有些話想交待你」)、佳作-鄭詠芸(正向人生，我最行)。 2.高中職組 特優-金門高中張登宇(芒光)、優選-從缺、佳作-金門高中楊子瑩(學生的壓力管控)、佳作-金門高中蔡世博(當壓力過大時…)。 3.學生國中組 特優-金湖國中-張彩瑩(蛻變)、優選-金湖國中-張慈瑩(路途)、佳作-金城國中-許佳馨(用正確的心態面對不平等)、佳作-金城國中-李定哲(幸福悄悄來臨)。 4.學生高年級組 特優-中正國小-楊樂維(人生的道路)、優選-中正國小-周乙辰(防疫新生活-疫起來紓壓和面對)、佳作-中正國小-陳楚甯(一場難忘的比賽)、佳作-中正國小-楊賾熏(防疫新生活與我)。 5.學生中年級組 特優－從缺、優選－中正國小劉軒妤（如何讓心情不生病）、佳作－金鼎國小周立元（面對失敗的勇氣）、佳作－中正國小莊碩齊（好生活 好健康）、佳作－中正國小周宥辰（紓解壓力，我有我的好方法）。 6.學生低年級組 特優-從缺、優選-從缺、佳作-中正國小邱璿安(我的紓壓方法)、佳作-安瀾國小林芸(簡單的快樂)。

縣府今天頒獎表揚，獲獎作品也將於〈健康醫療服務島期刊〉及〈金門縣社區心理衛生中心〉網站刊登分享。