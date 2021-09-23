金湖分局長林炎巨贈牌給臺灣銀行金門分行襄理張金育，感謝在第一線把關阻詐。（警方提供）

金湖分局長林炎巨贈牌給土地銀行金門分行新市里辦事處行員陳文怡，感謝在第一線把關阻詐。（警方提供）

金湖分局長林炎巨贈牌給金門沙美郵局經理吳信立，感謝在第一線把關阻詐。（警方提供）

疫情期間金門地區詐騙案件頻傳，所幸部分在警方與金融機構攜手攔阻下，未讓詐騙集團得逞。東半島金湖分局轄區今年至9月就成功阻詐5件333萬元，研判未曝光的被害人恐怕更多。

警方指出，地區詐騙案的被害人年齡層以30歲到50歲最多，其中又以服務業、外配較常見，但也有受過高等教育，對社會人心缺乏實際認知的老師、公務人員。

至於詐騙手法分析，通常「網路購物詐騙」、「ATM解除分期付款」的受害年齡層偏低、損失金額也較少，「假冒親友借款」、「網路假投資詐騙」則常見詐騙集團唆使臨櫃匯款，被害人被話術騙得團團轉，深陷對方連番誤導的情境，而一直走不出來，最終積蓄遭騙殆盡，待驚覺受騙為時已晚，身心因此飽受煎熬。

金湖分局每月定期2次派員至轄內7家金融機構，協請針對匯款民眾多加關懷提問，發現疑似遭詐騙民眾，可通報警方及時到場查證、勸阻，希望透過防詐網絡的建立，確保民眾財物安全。

新任金湖分局長林炎巨特別贈牌給土地銀行金門分行新市里辦事處襄理鄭新民、行員陳文怡、臺灣銀行金門分行襄理張金育、金門山外郵局行員黃欽銘、金門沙美郵局經理吳信立等人，感謝他們在第一線協助把關，讓鄉親的財產安全獲得更有力保障。