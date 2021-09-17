中秋連續假期將至，目前仍是二級警戒期間，新北市交通大隊預估聯外道路與觀光遊憩景點可能會湧現人潮，為維持交通順暢，國道將實施高乘載、匝道封閉、儀控管制等措施，提醒用路人事先規畫行程，避開易壅塞路段，以節省旅途時間。

國1、國3南下「入口匝道高乘載」於9月18日6時至12時實施，各匝道均有員警及義交執行管制及勸離，不依管制駛入國道之車輛，國道公路警察將依規定逕行舉發，請用路人配合管制，另國5石碇及坪林交流道南向「入口匝道封閉」於9月18、19日每日凌晨0時至中午12時實施。

新北市交通大隊表示，鑒於歷次連假實施匝道封閉期間，坪林坪碇路右轉國中路左轉北宜路沿線號誌未連鎖，致坪碇路往北宜路方向常發生壅塞回堵情形，本次交通局新增遠端控制器，將由交控中心於中秋連假期間持續注控，即時遠端調整沿線7個路口號誌秒差，以有效紓解返鄉車潮

新北警更於連假前2日配合國道交通管制共規畫交通崗35處，動用警力105人次、義交81人次；另連假4天期間對於風景區共規劃交通崗47處，動用警力604人次、義交204人次。

新北警提醒，因應「台64線台北港端增設南向匝道先期工程」自110年6月30日至10月30日封閉台64線西行八里匝道端至台北港段，本次特協調主管機關於連假首日上午5時至下午1時開放緊急調撥車道（1車道、無路肩），可避免行經平面4個有號誌路口，能縮短約10分鐘以上路程，惟考量路幅狹小，恐仍無法負荷龐大返鄉車潮，建議用路人可改走省道（台1線、台4線）連接台61線，或避開高乘載時段由國1五股交流道南下，以節省寶貴時間。

新北市政府對於本轄國道管制、各風景區防疫管制措施最新資訊已彙整於中秋連假交通懶人包，可道上新北市政府交通局網站查詢。

若有發現交通狀況，請保持耐心，並隨時與警廣（0800-000123）、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。