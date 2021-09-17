1998年由法國發起的922「世界無車日」，吸引歐洲、亞洲、南美洲近1500個城市加入推廣，愛買身為首家積極布局EV充電站的量販店，9月22日將與受到台灣電動車車主歡迎的宅電ChargeSmith 充電站地圖App，一同邀請電動車主響應，體驗友善電動車賣場綠色生活，車主完成指定任務，愛買會捐款給公益單位。

9月22日當天電動車主至愛買板橋南雅店和台中水湳店使用電動車充電樁充電；並於量販賣場消費（美商街除外），離場前至充電樁裝置旁活動看板掃描QRCODE，當日23時59分前填寫資料，每筆符合活動資格資料，都會由愛買捐30元給「台灣綠能公益發展協會」，捐款款項將用於支持「綠能公益100+」倡議活動，購買太陽能板、並將綠電淨收益回饋社福或弱勢團體。

愛買是首家積極佈局EV充電站的量販店。（愛買提供）

愛買目前有板橋南雅店和台中水湳店兩家分店完成設置EV充電樁，預計9月底前在台中復興店將有知名車廠超級充電站進駐，布未來將持續擴大賣場EV充電樁設置，預計年底前裝設30座以上。