現代人大都有吃保健食品補充營養的習慣，這也成為家庭不小的開銷。現在起，如果你需要顧消化或維持晶亮目光，訂中國時報，就可以免費獲得PIC/S GMP認證藥廠（高規格）出品的「超級站蔬果酵素清暢膠囊」或「金盞花萃取葉黃素膠囊」，只要預付報費2100元即可獲得上述產品六入組(總價值3540元／4140元)」的超值好禮二選一，再加送中國時報三個月期(定價900元) ，本活動時間至2022年2月28日止。

超級站「蔬果酵素清暢膠囊」嚴選木瓜與鳳梨2重蔬果酵素+5大消化酵素(澱粉、蛋白質、乳糖、脂肪、纖維)，並搭配益生菌、綠茶萃取物等順暢複方，加強營養吸收與體內代謝，輕鬆淨化排空，美食當前，不用猶豫不決。

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超級站「金盞花萃取葉黃素膠囊」採用國際認證的黃金比例配方「金盞花萃取10mg葉黃素：2mg玉米黃素」，搭配超級食物山桑子、加強保護力的黑醋栗、滋補元氣的紅景天等滋養複方，維護晶亮有神，水漾目光，學生族、低頭族、上班族、銀髮族都適用。

超級站保健食品通過多項檢驗標準，由TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥製造，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，品質有把關。更多資訊請洽產品諮詢專線0800-606-388，訂購專線0800-030-088。 (賴韻如/台北報導)

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