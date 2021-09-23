中秋過後體重上升？跟著健美小姐Mia一起開始瑜珈運動！運動之餘也別忘了補充蔬果精華，讓代謝排空更有感，超級站蔬果酵素清暢膠囊嚴選2大新纖蔬果酵素+5大消化酵素，並搭配消化道守護者益生菌，調理體質，聯名推薦。

前醫護人員的健美小姐Mia推薦運動搭配「超級站蔬果酵素清暢膠囊」，讓身體順暢不卡卡。(圖/超級站提供)

網紅佳濃服用蔬果酵素有感。(圖/超級站提供)

網紅佳濃：今天和大家推薦好物！「超級站蔬果酵素清暢膠囊」，裡面有２重蔬果酵素+5大酵素，讓我一次補足人體所需的酵素，而且裡面還有益生菌，雙管齊下，一起守護消化道！

網紅薇薇服用蔬果酵素有感。(圖/超級站提供)

網紅阿玟：飲食都高油高熱量的，身體常常覺得不順暢，幸好有超級站的「蔬果酵素清暢膠囊」，每天幫我暢通體內，步調都輕盈起來。現在大吃美食，完全沒負擔啦！

網紅阿玟服用蔬果酵素有感。(圖/超級站提供)

網紅薇薇：最近生活壓力大，三餐又吃得不正常，營養攝取不足。但好險遇到「超級站蔬果酵素清暢膠囊」，裡面有七大酵素~每天一顆身體更順暢！

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，以頂級規模工廠設備在台生產，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。(賴韻如/台北報導)

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超級站蔬果酵素

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