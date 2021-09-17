時代力量立委王婉諭表示，國民黨杯葛結果就是蘇貞昌與陳時中樂得清閒，民進黨立委們還在暗自竊喜。(圖／王婉諭臉書)

行政院3+11調查報告昨(16日)出爐，今天由院長蘇貞昌前往立院專案報告，引爆藍綠大戰，在國民黨要求蘇貞昌與衛福部長陳時中道歉未果下，空轉一天，而被視為3+11罪魁禍首的民進黨立委范雲低調現身議場，當下表情也曝光。

政院3+11調查報告出爐，通篇未提范雲與過失，卻不斷宣揚中央防疫政策與成果，引爆在野與網友不滿，就連時代力量立委王婉諭也痛批政院，立委拿不到報告，還要透過媒體才能拿到，根本是藐視國會，「開什麼國際玩笑」。

今天(17日)議場中，國民黨強力動員，杯葛蘇貞昌上台，也讓議場空轉一整天，其中范雲也低調現身，但神情輕鬆，與同仁交流更是不時露出笑容，對於調查報告並未提到自己，她僅回應「尊重政院調查結果，現在要團結防疫」。

對於立院空轉，王婉諭也表達譴責，她在臉書PO文指出，民進黨對於3+11政策說法反覆，多次在國會殿堂上搪塞、敷衍，甚至不願提供完整報告給立委，因此非常重視今天質詢。她指出，國民黨杯葛行為，其實根本是幫執政黨逃避監督，對蘇貞昌與陳時中不僅毫無損失，反而樂得清閒，她說，當下一旁的綠委都在暗自竊笑，接著紛紛離場，陳時中也在旁邊悠閒坐著。