行政院長蘇貞昌今（17）日在立法院進行「3+11專案報告」，遭到在野黨強力抗議，最後未能上臺，拎起公事包離開議場。民進黨立委高嘉瑜認為，因為國民黨杯葛，讓大家沒辦法聽到蘇貞昌的報告。國民黨立委費鴻泰怒稱，「不要給我們戴帽子」，下周都會讓蘇昌講清楚。他並反問高嘉瑜，「妳認為這個報告寫得好嗎？」讓高嘉瑜停頓一秒才說，「所以我們就是希望大家能夠上臺去質詢。」

立法院今(17日)開議，行政院長蘇貞昌將報告「3+11」決策及備詢。當蘇貞昌要上臺報告前，國民黨立委們舉牌抗議，高喊「蘇貞昌道歉、蘇貞昌道歉」。

藍委們則當場撕碎書面報告並撒向蘇貞昌和扔在地上，同時並持續在臺上抗議。最後蘇貞昌並未上臺進行報告，拎起公事包離開議場。

民進黨立委高嘉瑜。（報系資料照）

民進黨立委高嘉瑜17日在《少康戰情室》指出，臺灣人對3+11是耿耿於懷，都想要知道真相，所以當時朝野協商要求行政院調查，才有這份調查報告。至於調查報告大家滿不滿意，看起來在野黨普遍認為沒有把事實真相或是會議紀錄等等這些詳盡的內容說得很清楚，只是對於疫情跟時序做一個交代。問題是大家還是希望能夠透過議場上的質詢把這些真相或是問題釐清，很可惜就是國民黨每次都是用杯葛的方式不讓蘇貞昌上臺，讓大家沒有辦法好好的就這些事情報告的內容，包括陳時中今天沒去記者會，也就是在立法院等著上臺接受立委質詢，可是都沒有辦法。

高嘉瑜進一步說，下禮拜還要針對疫苗採購、甚至紓困振興追加預算質詢，如果國民黨還要持續杯葛，大家也會問，到底對於疫苗採購或是未來紓困振興五倍券大家質疑的問題，要蘇貞昌面對。相信在野黨或是民眾也希望能夠在質詢臺聽到蘇院長對於這些議題的答案。很可惜因為國民黨杯葛，這些都聽不到。

國民黨團總召費鴻泰。（趙婉淳攝）

國民黨立委費鴻泰怒稱，「妳不要給我們戴帽子，我今天在院會講的非常清楚，下禮拜三是疫苗採購專案報告，下禮拜四是紓困預算專案報告，我們都讓他上臺講清楚，讓委員問清楚。」「今天這個報告，民進黨好幾個委員都覺得怎麼會寫成這個樣子？嘉瑜，妳認為這個報告寫得好嗎？如果妳認為這個報告寫得好，我相信妳會接受妳的選民對妳的看法！」

高嘉瑜停頓一秒才說，「所以我們就是希望大家能夠上臺去質詢。」