在沃爾宣告將跟火箭分道揚鑣後，下一個可能離開火箭的主力球員是艾瑞克戈登嗎？根據《The Athletic》記者伊科18日爆料，儘管戈登沒跟火箭提出交易申請，卻在考慮跳槽一支具備爭冠實力的強隊，火箭高層目前的態度暫時還是把他留下。

身為火箭2017-18年球季唯一還留在休士頓的球員，艾瑞克戈登表示，「之前我們在西區冠軍賽對抗史上最強球隊之一(勇士)，且每年都保有競爭力，可是現在球隊處於重建期，我沒有很高的期望值，這種變化很艱難，不同的地方太多了。」

提到準備離開火箭的隊友沃爾，艾瑞克戈登說：「上個球季是沃爾東山再起的一年，我認為他打得很好，可是當前他處在一個艱難的處境，一切都跟生意有關，跟打球毫無關聯，他跟火箭宣告分道揚鑣，這看起來比較像是商業行為罷了。」

目前艾瑞克戈登的合約要到2024年夏天才到期，下個球季薪資高達1821萬美元，不過他在上季因傷所苦，只打了27場例行賽，交出場均17.8分、2.6助攻與2.1籃板成績，假如他真的選擇跳槽強隊，那麼火箭在新球季的戰力或陣容將更難看。