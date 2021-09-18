浩天宮舉行媽祖殿陞樑大典，吸引爆滿信眾爭睹。（王文吉攝）

浩天宮舉行媽祖殿陞樑大典，吸引爆滿信眾爭睹。（王文吉攝）

浩天宮重建主委王經綻預告重建工程再3年多入火安座。（王文吉攝）

浩天宮媽祖殿大樑採用500公斤重的非洲紅木。（王文吉攝）

浩天宮媽祖殿大樑採用500公斤重的非洲紅木。（王文吉攝）

浩天宮依循古哩，邀請法師進行陞樑祈福儀式。（王文吉攝）

浩天宮主委陳起賀、重建主委王經綻、名譽主委陳滿等出席媽祖殿陞樑大典。（王文吉攝）

浩天宮舉行媽祖殿陞樑大典，預計再3年多入火安座。（王文吉攝）

浩天宮重建採「廟中廟型式」，歷史建物比照鹿港龍山寺，拆解之後再重組。（王文吉攝）

浩天宮舉行媽祖殿陞樑大典，場面盛大。（王文吉攝）

台中市歷史建築浩天宮衝建工程耗資10多億元，信眾樂捐踴躍。（王文吉攝）

虔誠信眾認捐浩天宮屋瓦。（王文吉攝）

台中市歷史建築梧棲浩天宮建廟300年，因廟殿年久失修，信徒集資10億多元改建，18日吉時舉行媽祖殿陞樑大典，重建主委王經綻主持上香祝禱，大肚中堡53庄及全國各友宮寺廟出席參加，爆滿信眾爭睹500公斤紅木大樑升上屋頂接合，接著煙火震天價響，場面盛大。

「進喔！進喔！」信徒仰望500公斤紅木大樑緩緩降下，爭睹浩天宮媽祖殿陞樑大典，包括浩天宮主委陳起賀、重建主委王經綻、名譽主委陳滿、台中市副議長顏莉敏、大肚中堡53庄及全國友宮出席參加，一同見證歷史性一刻。

浩天宮初建於1738年，信仰區域從梧棲大庄擴及大肚中堡53庄，由於日據時代興建的廟殿年久失修，廟方集資10多億元，聘請重耀工程顧問公司規劃，採「廟中廟型式」重建，歷史建物比照鹿港龍山寺，拆解之後再重組，於2014年12月動土。

重建主委王經綻表示，推動浩天宮重建耗時10年之久，明年7月可取得使用執照，預計再3年多入火安座。除保留原有歷史建築，新建觀音殿、聖父母殿、千里眼順風耳公殿、五路財神殿、月老殿、太歲殿、光明殿、南北斗星君殿以及地藏功德王菩薩殿等相關殿堂樓宇。