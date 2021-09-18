日本一名女學霸在國中3年級時，出現嚴重嗜睡的狀況，甚至一睡就睡到中午，沒有人可以叫醒她，起初眾人以為是她熬夜讀書，才會如此想睡覺，豈料這個狀況竟連續1周，有時會恢復正常，但又會再發病，導致她根本無法上學，母親趕緊帶她至醫院檢查，才知道她患上「睡美人症候群」。

日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》在節目中介紹，一名女學霸在國中3年級時，她突然出現喉嚨痛、鼻塞及連續多天發高燒等症狀，痊癒後她回到學校上課，發現自己不僅沒有力氣握筆，手還會不斷發抖，甚至一夜之間不懂自己最擅長的英文，雖然覺得有些奇怪，但她也沒有多想。

豈料一個星期後，女學霸突然變得非常嗜睡，無論母親怎麼叫她，她就是無法起床，起初以為她是前晚讀書讀太晚造成，但此狀況卻維持好幾周，唯有吃飯和上廁所時她才清醒，經常睡一整天，有時吃飯吃到一半，還會突然睡著，家人才驚覺不對勁，趕緊帶她看醫生，但情況並未好轉。

而嗜睡症狀維持1至2個星期後，她又突然變得很有精神，像平常人一樣，但回到學校上學後，她卻發現自己的個性改變了，原本文靜的她變得很愛說話，這也讓她開始產生懷疑，常覺得自己不再像過去的自己，好像是靈魂出竅了一樣，同時擁有2種不同的個性，詭異的狀況讓女學霸生活受到影響。

雖然在家人與朋友的幫忙下，女學霸順利考上高中，但入學3個星期後，她又再度出現嗜睡的狀況，導致她不得不休學，而她的母親為了找出病因，四處尋找名醫及治療方法，才得知女兒是患上「嗜睡症」，又名為「睡美人症候群」。

「嗜睡症」是一種非常罕見的病，100萬人中只會有1至2名患者，且80%患者都是10歲至20歲年輕人，發病契機通常是感冒、發燒，患者除了嗜睡以外，還會出現意識不清、認知能力下降，及分不清現實與夢境等症狀，有時清醒時會變得喋喋不休。

由於目前仍不清楚病因，因此也沒有根治的方法，只能透過藥物控制，有些人的嗜睡狀況會維持1至2周，但有些嚴重的人則會持續7周，如今這名女學霸已是23歲的大學生，雖然每年仍會發病1至2次，但病狀發生頻率已大幅下降。