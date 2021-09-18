白家綺和巴西混血的帥哥凱文合唱（民視提供）

民視《台灣那麼旺》本周中秋特企熱鬧強強滾，邀請以前比賽過的高手組與青少年組回到舞台團圓一起合作，光是大合照就將近30幾人，製作單位砸重金不管是在表演以及服裝上，都是精心設計來呈現給觀眾。

沒想到評審羅文聰居然跟綜藝大哥胡瓜與白家綺「下指令」，在中秋特別節目大家都唱歌了要來慶賀佳節，怎麼主持人不一起共襄盛舉？胡瓜一聽傻眼於是邀請白家綺一起找人各別合唱來PK，白家綺笑說怎麼敢跟瓜哥PK，搞笑的她一轉身就選了巴西混血的帥哥凱文來合作演唱《私奔到月球》，胡瓜和金曲歌后曹雅雯演唱《檸檬愛玉》，胡瓜說今天合唱這首算是「彌補」他的遺憾。

胡瓜說：「數年前在跨年活動，我跟曹雅雯就合唱這首歌，沒想到台前舉大字報的舉到第2張就不見了，沒歌詞我也唱不下去，就趕快眼神示意曹雅雯整首歌唱完，自己也尷尬站在一旁沒事做。」提到當時是他心中很大遺憾，原來這首個還有綜藝大哥胡瓜的秘密，讓眾人驚呼問：「不知道當年舉大字報的人還活著嗎？」胡瓜笑說草應該長很高了，笑歪眾人。