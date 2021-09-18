國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，選戰氣氛已越來越熱。中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》。

在針鋒相對階段，江啟臣提問，如果當選主席後如何讓國民黨更好？

張亞中指出，他個人對中國國民黨規畫，其實何止10年，現在大家都在談2022和2024。他的目標是把中國國民黨打成一個受人尊敬的政黨，只有受人尊敬才會得到選票。如果為兩岸人民創造和平，「我相信會得到大家的尊敬」。

他也說，這次初選非常遺憾，包括考紀會風波，這麼難看的事情在黨內演出，更難看的事情在操縱棄保，這不是讓人看笑話？大家都是黨的同志，什麼時候把同志當成垃圾、 一個包袱，必要時把他丟掉？能夠這樣子做嗎？能這麼狠心嗎？如果棄保後得票率在10％以下，未來政治前途在哪裡？可是很遺憾，這次選舉充分反映「內鬥內行、外鬥外行」，這樣的政黨，如何贏得尊敬？

張亞中說他如果當選主席，第一要有論述，第二要有勇氣，敢於挑戰民進黨，第三絕對無私，沒有地方派系，也沒有家族企業要照顧，一定把整個國民黨最優秀的人團結在一起。

張亞中強調，中國國民黨攸關中華民國的命運，在這個節骨眼上，可檢驗候選人是自己利益擺優先，還是中國國民黨的利益，還是中華民國的利益擺在最前面？這是一個靈魂的職位！