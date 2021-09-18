20人宜蘭南澳溯溪受困 警消馳援脫困 23:252021/09/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中秋連假第一天，有20名遊客18日前往宜蘭南澳溯溪，返程時遇上溪水暴漲一度受困，所幸經警消前往以拋繩槍架設繩索救援後，晚間7時40分全員皆已平安脫困。（中央社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局表示，20名遊客今天在南澳鄉溯溪返途時，遇溪水暴漲受困，經警消前往救援後，晚間已全數平安脫困，無人受傷。 消防局晚間6時許獲報，來自台北市及新北市的18人今天相約前往南澳鄉扇子瀑布溯溪，返途時遇溪水暴漲於南澳北溪受困，18人皆有穿救生衣。 此外，現場另有其他2男來自宜蘭，也受困於同一處。 消防局指出，經警消前往以拋繩槍架設繩索救援後，晚間7時40分已全數平安脫困，無人受傷。 尖石越野騎士失聯7天奇蹟生還 遇颱風險遭沖走 靠喝水、吃螞蟻果腹 兩度調任都遭「挑釁」 鐵面分局長江建忠行事超硬 #宜蘭 #南澳 #扇子瀑布 #溯溪 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前高市祕書長趙建喬 判刑3年半 04:102021/09/16 社會新聞 32人窩4坪密閉空間聚賭 歸仁警破獲外籍移工賭場 18:312021/09/16 社會 四川瀘縣地震應變 成渝高鐵等11條線路暫停 救援人員徒手刨廢墟救人 11:052021/09/16 兩岸 僅吃螞蟻喝溪水 越野騎士迷路睡溪谷石洞7天幸運生還 07:492021/09/18 社會 雨夜墓地驚魂！開導航被帶到公墓卡泥地 急叩110求助 19:172021/09/16 社會 收20萬幫喬免勒戒 北市警遭訴 04:102021/09/18 社會新聞 蔡英文挺消防 補足人員設備顧心理健康 13:092021/09/17 政治 聞積起舞 高雄再現搶地熱潮 04:102021/09/16 地方新聞 高雄巿議會定期會928開議 巿府將提82案 13:262021/09/16 政治 北科附工明復課 桃環保局加派20人、4部消毒車入校清消 12:022021/09/16 生活 阿富汗變數多 陸謹防三獨聯動 09:322021/09/17 兩岸 社會熱門新聞 吃泡麵放「微波爐加熱」 下秒轟然巨響 母女陳屍家中 - 社會 見女友嘿休完睡死 他竟拍5張裸照傳給友人炫耀 - 社會 每月僅6千元家用 妻撈出10萬開房明細 驚知尪在外「玩很大」 - 社會 2歲童疑遭這蟲咬傷 24小時後竟器官衰竭身亡 - 社會 恐佈! 11男同志雜交毒趴 被逮才知大家都是愛滋男 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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