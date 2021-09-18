宜蘭縣消防局表示，20名遊客今天在南澳鄉溯溪返途時，遇溪水暴漲受困，經警消前往救援後，晚間已全數平安脫困，無人受傷。

消防局晚間6時許獲報，來自台北市及新北市的18人今天相約前往南澳鄉扇子瀑布溯溪，返途時遇溪水暴漲於南澳北溪受困，18人皆有穿救生衣。

此外，現場另有其他2男來自宜蘭，也受困於同一處。

消防局指出，經警消前往以拋繩槍架設繩索救援後，晚間7時40分已全數平安脫困，無人受傷。