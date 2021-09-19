台語歌后曹雅雯於前陣子，憑著《自本》專輯，一舉拿下金曲台語歌后、台語最佳專輯、最佳編曲等3項大獎，並列田馥甄、蛋堡成最大贏家。日前接受《中時新聞網》獨家專訪，談及《自本》創作時的煎熬，包含本次專輯概念與社群上翻白眼的有趣結合，更透露錄音過程中各種趣事，壓力大到一喝魚湯就吐，甚至被同在錄音室的大家，誤以為是懷孕前兆。

曹雅雯接受中時新聞網專訪（圖片／翻攝中時新聞網YouTube)

曹雅雯透露在本次專輯《自本》中，除了一路走過來艱辛外，其中最讓她印象深刻的就是《借問一下》這首歌。雖然大家在聽時，會有一種輕鬆感覺；但這首歌在她錄音時，是讓曹雅雯一度在錄音室痛哭的，其實它的歌詞表達出，曹雅雯這幾年的個人內心寫照，包含跟家人的拉扯、感情的拉扯、事業的拉扯等，這些累積的負面情緒，也讓曹雅雯用另種正面態度去面對它，甚至把它寫成歌曲，希望粉絲大眾們認識這就是曹雅雯的「樣子」。

曹雅雯透露即將參與《熱炒人生》演出（圖片/熱炒人生授權）

在專訪尾聲時，曹雅雯也接受《中時新聞網》小記者的有趣互動，用各種情緒來表演唱歌，甚至用法國腔來詮釋《酒命怪貓》，出乎意料成為微醺版的新創作，大喊可以考慮未來演唱會橋段。最後曹雅雯也提及，之後會參與全新節目《熱炒人生》的演出嘉賓，在節目中除了會一展好歌喉外，也可看到曹雅雯挑戰演戲部分，劇中飾演一個「大姊頭」角色，跟她本人也有幾分相似，請大家再好好期待。