【愛傳媒特約記者吳思賢報導】《公共電視法》修法草案，引發激烈討論，有傳播學者語重心長表示，很擔心討論失焦，會變成公共電視、文化部、觀眾三輸的局面。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受訪問指出，他從二十多年前就一直公開呼籲，公共電視要像周處一樣擺脫三害，也就是政治、商業跟自己，公共電視不應該變成政府的電視台，也不應該有明顯的政治色彩，不能向商業靠攏，更不能變成公視員工的電視台，應該是全體公民的電視台（照片為TVBS截圖）。

台藝大教授賴祥蔚說，他肯定文化部長李永得積極提出修法草案想解決問題，並且建議針對先前的問題對症下藥，希望可以獲得超越黨派的修法共識。

曾經擔任公共電視董、監事審查委員的賴祥蔚教授說，公視董、監事難產，除了目前法律的門檻太高，最基本的關鍵是董、監事以及審查委員應該超越黨派，他過去參與審查時，深深感到整個過程的黨派對立嚴重，所以後來辭去審查委員一職。

針對修法，賴祥蔚認為降低門檻只是技術問題，可以討論，但提名人選跟審查委員真的能超越黨派立場，才能還給公共電視應有的生存空間。

至於本來並沒有窒礙難行的公視董事長產生方式，賴祥蔚教授也建議本來沒有問題就不必橫生枝節，以免各界產生不必要的誤會，影響了《公視法》修法，甚至加強黨派立場對立，讓可以討論的修法變成政治對抗，這樣會造成公視、文化部、觀眾三輸。

賴祥蔚說，政府跟媒體應該要保持「一臂之遙（at arm‘s length）」，尤其是公共媒體，公視董事長應不應該由行政院長提名任命，相信全民應該有很高的共識。