今年中秋節因為疫情許多縣市禁止戶外烤肉，但不少人仍會在家裡烤肉應景。有網友PO文詢問，大家覺得烤肉中最多餘的食材是什麼呢？貼文一出引起熱烈討論，統計網友票選的前三名分別是吐司、雞肉類及米血糕，而雞肉上榜唯一原因就是雞翅、雞腿超難烤。

一名網友日前於PTT上貼文表示，今年禁止戶外烤肉，但每當這時總會想起過去烤肉的經驗，原PO認為菜包肉、香腸最好吃，但有些食材覺得多餘但又常常會出現，比如米血糕，並詢問「不知道烤肉中最多餘的食材是什麼呢？」。

貼文一出引起網友熱議，網友紛紛表示，「米血一票」、「甜不辣，超沒意義的食物」、「百分百吐司，當早餐店嗎?」、「雞翅雞腿真的超煩，難烤」、「香腸吧，很容易烤焦又一堆油」、「外面賣的烤豆乾都好好吃，自己烤就……難以言喻」。

根據網友留言，許多不好料理或是不好弄熟的食材都上榜，像是玉米、雞翅、雞腿、香腸等，網友則笑稱「太餓了，沒時間等」，而最後統計網友票選的前三名分別是吐司、雞肉類及米血糕。