大陸海關總署暫停台灣蓮霧、釋迦出口至大陸，對此，民眾黨表示，早在年初鳳梨遭禁之時，就曾呼籲執政黨要擬定策略，避免有類似情形發生，沒想到時隔半年又傳出釋迦、蓮霧禁令，農委會主委陳吉仲必須給人民一個說法。

民眾黨今（20日）在臉書發文表示，根據農委會統計，去年蓮霧外銷大陸占比達到97%、釋迦則有95%；而2020年，釋迦出口大陸為13588公噸、產值12.55億；蓮霧為4792公噸、產值5.34億，年初被禁的鳳梨則為42121公噸、產值15.09億，三種水果出口大陸的總金額約33億元，突如其來的禁令，勢必將對產業經濟造成嚴重衝擊。

早在年初鳳梨遭禁之時，民眾黨直言，就已呼籲執政黨除了關切、譴責之外，更要對潛藏可能受到衝擊的產業先行擬定對策，避免有類似情形發生，沒想到時隔半年又傳出釋迦、蓮霧禁令，農委會這半年來到底做了哪些努力？未來該如何分散風險？陳吉仲必須給人民一個說法。

民眾黨認為，台灣民眾熱心支持鳳梨的畫面仍歷歷在目，然而光靠愛國心用爆買的方式支持農產品並非長久之道，農委會必須有所作為。

針對大陸暫停進口釋迦和蓮霧，陳吉仲19日表示，已備好10億元農損基金，全力保障農民權益，我方已透過正式管道與對岸諮商，若9月30日前未獲回覆，我方將向世貿組織（WTO）提出貿易仲裁。