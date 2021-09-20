彰化市蛋黃酥名店「不二坊」今天一早再現長長的排隊人龍。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市蛋黃酥名店「不二坊」今天一早再現長長的排隊人龍，隊伍逾300公尺，綿延到轉角巷弄內。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方出動警力拖吊車到場勸導、防堵違規臨停，業者也不斷在店門外提醒大家掃描QrCode，保持社交距離（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

明天就是中秋節，彰化市蛋黃酥之亂又起，20日業者開放現場排隊購買，有民眾凌晨5點就到場排隊卡位，人龍逾300公尺、綿延到轉角巷弄，彰化警方除了派員到場維持交通，乾脆出動拖吊車到場，防堵為了等候買蛋黃酥而違規臨停的車輛。

蛋黃酥名店「不二坊」在臉書粉專公告，自19日起一連三天，開放現場購買，但因彰化市林世賢公開痛批令人「痛心疾首」後，又臨時喊卡，讓不少到場民眾撲空。

今天凌晨不到5點，店門外就出現排隊人潮，業者9點才開門營業，店外排隊人潮已到轉角巷弄，十分驚人，警方派員到場勸導，提醒民眾保持社交距離、勿造成交通堵塞，甚至乾脆出動拖吊車到場加強巡邏，阻退欲下車購買蛋黃酥而違規臨停的民眾。

彰化市長林世賢指出，警力應該是用來維護治安，而不是為了單一店家，不斷到場巡邏維持交通，實在是浪費警力。他強調一直持續與店家溝通，希望不要造成交通困擾與防疫破口，建議發號碼牌，遺憾店家不願採納，這種飢餓行銷方式實在不足取。

林世賢說，公所也早就提供聯合網路行銷平台，方便眾多業者在網路上銷售，也比較如何現代的消費型態，但店家仍堅持現場排隊購買，加上附近就是市場，民眾大排長龍，不僅造成周邊交通擁塞，也未維持社交距離，令人非常憂心，未來還是會持續與店家溝通。