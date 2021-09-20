中秋節已經來到，大陸天價月餅仍存，強調個性化定制配置高端市場。根據《澎湃新聞》報導，上海半島酒店今年中秋推出了一款1688元（人民幣，下同）月餅禮盒，內含8顆月餅，其口味也很不尋常——茅台咖啡口味。酒店銷售人員說，該款月餅選用30年的陳釀茅台融入月餅製作中，只限量發售100盒，這一款月餅很快就售罄。

在網上，也不乏售價上千元的月餅禮盒，一些商家稱還可個性化定制。一家名為「景文參茸有限公司」的淘寶店銷售人員介紹，一款售價2888元的月餅禮盒，含8粒口味為魚翅、海參、鮑魚、燕窩的月餅，另外含6罐冬蟲夏草、鹿茸片、鐵皮石斛等滋補品。

一位網友留言說，在一些圈子裡，購買和品嘗天價月餅還成了炫富方式，月餅口味如何並不重要，讓人知道自己吃得起更重要。包裝成重要賣點，一塊月餅有六層包裝。不少酒店銷售人員在介紹月餅禮盒時，均稱其包裝「高大上」、「送人拿得出手，有面子」。

不過，在「厲行節約、反對浪費」的大環境下，大陸月餅市場逐漸回歸理性，豪華包裝、鋪張浪費現象有明顯好轉。中共中央紀委國家監委也提出呼籲稱，中秋節，清風與明月是最好的饋贈。