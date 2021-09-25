頂級超市city’super復興店獨家引進曾在台灣創下排隊人潮的北海道舒芙蕾厚鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」快閃店，即日起除推出快閃獨家秋季限定口味「栗子蒙布朗厚鬆餅蛋糕」，9月30日前更祭出倒數加碼優惠，包含招牌的舒芙蕾厚鬆餅、濾掛咖啡及限量餐具等全品項9折；舒芙蕾厚鬆餅任選2個1000元。同步還搭配UberEats外送，讓人不出國也能嘗到日本人氣甜點。

city’super復興店「Tsubaki Salon」快閃獨家販售4吋栗子厚鬆餅蛋糕，原價580元、特價522元。（city’super提供）

city’super復興店「椿Tsubaki Salon」人氣新品，4吋抹茶厚鬆餅蛋糕，原價580元，9月30日前優惠價522元。（city’super提供）

2008年創立於北海道札幌的「椿 Tsubaki Salon」，以如雲朵般柔軟、綿密細緻的「大人系厚鬆餅」搶攻IG版面，購買後30分鐘能品嘗如冰淇淋般的口感，退冰1至2小時能享受舒芙蕾般入口即化的綿密感，等於一個蛋糕有雙重體驗。今年7月起city’suepr復興店引進快閃店，推出5種口味厚鬆餅，包含抹茶、咖啡、巧克力，還獨家推出的「厚鬆餅水果三明治 紅豆奶油」，皆締造銷售佳績。

city’super 復興店「椿Tsubaki Salon」獨賣厚鬆餅水果三明治，原價460元、9月30日前優惠價414元。（city’super提供）