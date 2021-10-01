依環保署公告的「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」，即日起設有店面、提供座位供消費者現場食用、並且以紙餐具盛裝餐點販售的自助餐店及便當店，應設置供紙餐具回收用資源回收設施、採取必要回收宣導措施及交付回收，但對內用顧客提供重複清洗環保餐具或以外帶、外送為主店家，不在管制範圍，違反該事項可依廢棄物清理法處6萬元至30萬元罰鍰。

據財稅資料統計，全台灣約有7600多家有商業登記的自助餐店或便當店，若提供免洗紙餐具，勢必要提供回收設施。但此次並未納入固定或流動餐食攤販。

環保署表示，在新法上路後，自助餐店及便當店即須備有具分類、堆疊功能紙餐具回收設施，並於該設施明顯處標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，其圖樣與文字應保持完整，並清楚可見，無限制字型樣式及字體大小；營業處所可採取如張貼回收宣導海報、標語、播送語音等回收宣導措施，提醒民眾做好紙餐具「清理、分類、堆疊」；最後須將經分類、堆疊紙餐具交付可回收紙餐具回收業者、古物商、拾荒者、資收個體業者等回收。

環保署提醒，紙餐具是公告應回收廢棄物，民眾用完餐後，可以衛生紙清理紙餐具，再將垃圾、廚餘、餐具分類，最後把餐具堆疊以利回收。