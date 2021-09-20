員警幾經耐心安撫情緒，女子才出示相關證件後，南投縣警局中興分局光明派出所員警，護送其返家。（南投縣警局中興分局提供／黃國峰南投傳真）

一名女子日前拎著手提箱在南投市東閔路與中興路口徘徊，精神狀況也不佳，南投縣警局中興分局光明派出所員警獲報到場，發現女子疑是精神障礙，表達不清，幾經耐心引導下，女子才出示證件，更好說歹說才獲該29歲女答應護送她回家。

疑患有精神障礙的29歲女子，日前拎著手提箱徘徊在南投市東閔路與中興路口良久，民眾發現她神情徬徨、且精神狀況不佳、疑迷路，但詢問她又不搭理人，於是報請光明派出所員警協助。

員警到場發現該女子，在路旁喃喃自語，上前溝通時，該女卻突然情緒激動，難以溝通，幾經溫馨言語耐心安撫該女情緒、慢慢地引導下，女子才出示隨身的相關證件，經與家屬聯繫，確認其住處後，員警欲護送該女返家，不料該女卻又不肯上車，員警好說歹說後，終獲該女首肯，安全護送她返回南投市住處，交由家屬照顧。

家屬表示，女兒有精神障礙疾病，常常會胡思亂想，獨自跑出去，照顧她需要付出相當多的精神，雖然擔憂她跑出去發生意外，但有時也實在防不勝防，這次又跑出去一整天，還好善心民眾報案，警方又親自護送返家，非常感謝。

中興分局長洪政崴表示，精神障礙人士有時會有表達不佳、伴隨驚慌失措、流落街頭的狀況，家屬對於精神障礙的照護有時也有力不從心的時候，對於員警處理類似案件能發揮耐心詢問精障人士基本資料，安全送返家中，交家屬照顧，讓民眾感受到警方的溫暖，值得肯定。