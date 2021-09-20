中秋節連續假期，天母百貨公司驚爆有確診者足跡； 遠東SOGO百貨天母店、大葉高島屋昨晚接獲台北市政府衛生局通知，有確診者足跡到訪，為了配合防疫政策，今停業一天、做好全面消毒。
遠東SOGO天母店表示，配合政府防疫規定，天母店昨晚提早打烊立即清消，同時要求天母店全體百貨專櫃人員做自主健康監測；今日則閉店靜置一天，明日（21日）中秋節當日則恢復正常營業時間，超市營業時間仍維持上午9點至晚間9點半，百貨公司則於上午11點至晚間9點半。
中秋節連續假期，天母百貨公司驚爆有確診者足跡； 遠東SOGO百貨天母店、大葉高島屋昨晚接獲台北市政府衛生局通知，有確診者足跡到訪，為了配合防疫政策，今停業一天、做好全面消毒。
遠東SOGO天母店表示，配合政府防疫規定，天母店昨晚提早打烊立即清消，同時要求天母店全體百貨專櫃人員做自主健康監測；今日則閉店靜置一天，明日（21日）中秋節當日則恢復正常營業時間，超市營業時間仍維持上午9點至晚間9點半，百貨公司則於上午11點至晚間9點半。
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